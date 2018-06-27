Изменения поддержали 288 депутатов, против выступили 25 народных избранников, пятеро – воздержались от голосования.

С инициативой в срочном порядке внести изменения в Закон об ИНП выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, положения об уголовной ответственности «начали действовать контрпродуктивно».

Напомним, законом об ИНП, который вступил в силу 1 марта, было предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за присвоение польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Это вызвало волну возмущений, в частности, в Израиле, США и Украине.