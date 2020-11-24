В Польше обнаружили мутировавший коронавирус у норок

Вирус обнаружили на норковой ферме, расположенной на севере Польши. Это первый случай подтвержденной инфекции у животных в этой стране.
Польша — один из крупнейших мировых производителей меха норки.
Животных проверили после того, как ветеринарные и санитарные врачи объявили, что с начала пандемии коронавирусом заразились 18 рабочих норковых ферм. При этом специалисты выразили сомнение в том, что рабочие заразились от животных. После этого ученые обследовали 91 норку, у восьми из них подтвердился коронавирус.
Первой страной, объявившей об обнаружении мутировавшего коронавируса у норок, стала Дания. В связи с этим там решили убить около 17 миллионов норок. К 9 ноября были убиты около 2,5 миллиона животных. Однако позже правительство Дании признало, что у них нет полномочий для массового убийства животных — сначала соответствующий законопроект должен был принять парламент. На фоне скандала датский министр по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен ушел в отставку.
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм COVID-19 также обнаружили у норок в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Кроме того, коронавирус выявили на четырех норковых фермах во Франции, власти распорядились убить около тысячи животных.
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