В Польше молодежь до 26 лет не будет платить подоходный налог

Лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог, — следует из деклараций правительства и Министерства финансов Польши. Соответствующий проект принял Совет министров Польши, передает Зарубежная служба Польского радио.
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Заместитель министра финансов Польши Петр Новак заявил, что молодые люди ощутят действие этой налоговой льготы.

”Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то де-факто можно сказать, что, как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых. Это, практически, тринадцатая зарплата”, — сказал вице-министр.

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Политик добавил, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывает больше: ”Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты. С этой точки зрения, это очень революционное изменение в нашей стране”.

Налоговые льготы для лиц в возрасте до 26 лет были одним из пунктов так называемой пятерки Качиньского. Помимо прочего, в ”пятерке” речь шла о расширении программы "Семья 500+" на первого ребенка, выплате тринадцатой пенсии пенсионерам и создании локальных автобусных маршрутов.

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