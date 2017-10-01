Министр обороны Польши заявил, что на территории страны необходимо разместить не менее двух дивизий США для обороны и противостояния внешним угрозам. Об этом он рассказал в интервью Wpolytice.
Antoni Macierewicz
© AFP/Scanpix

Численность военных в одной дивизии США может достигать 15 тысяч человек.

​Журналист издания спросил Мацеревич о том, сколько Польше требуется американских военных для защиты страны. «С точки зрения необходимой обороны Польши, должно быть на порядок больше, точно больше двух дивизий», — ответил министр.

Он уточнил, что его личные слова «не означают, что мы [в Министерстве обороны Польши] обсуждали эти числа, или этот вопрос рассматривается».​

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Ранее парламент Польши принял решение об увеличении расходов страны на оборону с 2,01% до 2,5% ВВП. Мацеривич объяснял эти меры ответом на «угрозы с Востока». По его мнению, Россия «использует силу для достижения своих политических целей».

После присоединения Крыма Польша и страны Балтии не раз высказывали свои опасения о военной угрозе со стороны России.

В начале декабря прошлого года WSJ сообщила, что американские военные из четвертой пехотной дивизии прибудут в Германию, откуда направятся Польшу. Би-би-си называло операцию самой крупной отправкой американской военной техники в Европу за последние несколько десятков лет. В Кремле назвали такой шаг угрозой интересам и безопасности России.

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Телеканал "Дождь"
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