Численность военных в одной дивизии США может достигать 15 тысяч человек.
Журналист издания спросил Мацеревич о том, сколько Польше требуется американских военных для защиты страны. «С точки зрения необходимой обороны Польши, должно быть на порядок больше, точно больше двух дивизий», — ответил министр.
Он уточнил, что его личные слова «не означают, что мы [в Министерстве обороны Польши] обсуждали эти числа, или этот вопрос рассматривается».
Ранее парламент Польши принял решение об увеличении расходов страны на оборону с 2,01% до 2,5% ВВП. Мацеривич объяснял эти меры ответом на «угрозы с Востока». По его мнению, Россия «использует силу для достижения своих политических целей».
После присоединения Крыма Польша и страны Балтии не раз высказывали свои опасения о военной угрозе со стороны России.
В начале декабря прошлого года WSJ сообщила, что американские военные из четвертой пехотной дивизии прибудут в Германию, откуда направятся Польшу. Би-би-си называло операцию самой крупной отправкой американской военной техники в Европу за последние несколько десятков лет. В Кремле назвали такой шаг угрозой интересам и безопасности России.
«Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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