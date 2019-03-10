Спасатели сообщают, что на пострадавшую женщину упало дерево в местности Отвоцк. Она получила ранения и попала в больницу.
Сильнейший ветер сорвал крыши с 15 жилых домов и 4 хозяйственных построек. Из-за обрывов линий электропередачи 148 тысяч человек остались без света. В ряде регионов из-за разгула стихии перевернулись гаражи. В городе Явожно был закрыт костел, элементы башни которого срывало порывами ветра.
Польским пожарным и спасателям в последние часы пришлось выехать по нескольким сотням вызовов, связанных с поваленными деревьями. В Опольском воеводстве после удара молнии произошел пожар.
Институт метеорологии и водного хозяйства страны предупреждает, что сильный ветер может появиться в воскресенье почти во всех регионах.
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