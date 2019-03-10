Спасатели сообщают, что на пострадавшую женщину упало дерево в местности Отвоцк. Она получила ранения и попала в больницу.
Сильнейший ветер сорвал крыши с 15 жилых домов и 4 хозяйственных построек. Из-за обрывов линий электропередачи 148 тысяч человек остались без света. В ряде регионов из-за разгула стихии перевернулись гаражи. В городе Явожно был закрыт костел, элементы башни которого срывало порывами ветра.
Польским пожарным и спасателям в последние часы пришлось выехать по нескольким сотням вызовов, связанных с поваленными деревьями. В Опольском воеводстве после удара молнии произошел пожар.
Институт метеорологии и водного хозяйства страны предупреждает, что сильный ветер может появиться в воскресенье почти во всех регионах.
В Польше 150 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра (2)
Ураганный ветер обрушился в минувшие сутки на...
Госдеп США высказался о мине, которую нашли в багаже сотрудника посольства в РФ (17)
Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту...
Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit (19)
Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос...
WP: Трамп в пять раз увеличит плату за размещение войск США (82)
Президент США Дональд Трамп намерен повысить плату...
Социологи предсказывают удвоение числа правопопулистов в парламенте ЕС (3)
Согласно опросу, по итогам выборов в Европарламент...
TOP новостей
Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit (19)
Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос...
Лидер "крестьян" Карбаускис: оппозиция сделает все, чтобы мы не смогли действовать (13)
Лидер правящих в Литве крестьян Рамунас Карбаускис...
Представитель ассоциации: это миф, что норвежцы крадут у литовцев детей (8)
" Норвегия гарантирует высокий уровень безопасности...
WP: Трамп в пять раз увеличит плату за размещение войск США (82)
Президент США Дональд Трамп намерен повысить плату...
В статистике минимальных зарплат в ЕС Литва совершила скачок (153)
Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после...