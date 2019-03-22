Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.
Graikų policija prie Rusijos ambasados Atėnuose
© AP / Scanpix

"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось. Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал", - сказал Гаврилов.

Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства. "Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице", - уточнил Гаврилов.

По его словам, в настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией. Компетентные органы Греции ведут расследование.

ТАСС
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

МИД Греции попросил Россию "не вмешиваться" в ее внутренние дела

МИД Греции утром 14 января заявил, что комментарий...

Парламент Литвы одобрил вступление Северной Македонии в НАТО (7)

В четверг Cейм Литвы ратифицировал протокол...

Ципрас начал готовиться к выборам, заявив, что правящая партия выполнила все экономические обещания

Правящая в Греции Коалиция радикальных левых сил...

НАТО оформила решение о вступлении Северной Македонии (12)

Несмотря на резкие возражения России , НАТО оформила...

Греческий парламент ратифицировал соглашение о переименовании Македонии (1)

Греческий парламент на голосовании в пятницу одобрил...

В мире

ФОТО: В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан

21 марта на юге Норвегии открылся первый в Европе...

Саммит ЕС: Аннексия Крыма - прямой вызов международной безопасности (6)

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили...

Авиакомпания Индонезии отменила заказ на закупку 49 Boeing 737 MAX 8 (3)

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia...

КНДР выходит из механизма координации с Южной Кореей. Его создание считали прорывом

Пхеньян принял решение выйти из координационного...

Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе

В резолюции Совета осуждается "преднамеренное...

TOP новостей

Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (6)

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (65)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (31)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (98)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (76)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...