"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось. Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал", - сказал Гаврилов.
Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства. "Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице", - уточнил Гаврилов.
По его словам, в настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией. Компетентные органы Греции ведут расследование.
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