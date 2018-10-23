Инцидент произошел 22 октября. Посылку с бомбой обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Он отнес взрывное устройство на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого Сороса в тот момент не было дома.

Приехавшие на место саперы провели управляемый взрыв бомбы. Расследование инцидента передано ФБР.

Журнал Forbes оценивает состояние 88-летнего Джорджа Сороса в 8,3 миллиарда долларов. Сорос заработал его на финансовом рынке. Сейчас он также известен как филантроп. Сорос оказывает финансовую поддержку Демократической партии США, из-за чего стал объектом нападок консерваторов.