Инцидент произошел 22 октября. Посылку с бомбой обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Он отнес взрывное устройство на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого Сороса в тот момент не было дома.
Приехавшие на место саперы провели управляемый взрыв бомбы. Расследование инцидента передано ФБР.
Журнал Forbes оценивает состояние 88-летнего Джорджа Сороса в 8,3 миллиарда долларов. Сорос заработал его на финансовом рынке. Сейчас он также известен как филантроп. Сорос оказывает финансовую поддержку Демократической партии США, из-за чего стал объектом нападок консерваторов.
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