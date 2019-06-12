В плену у "Черных вдов": как бандиты Сальвадора заставляют женщин выходить замуж ради страховки

Всего несколько дней назад этих женщин заставили выйти замуж за совершенно незнакомых мужчин, которых теперь ждет смерть. Они будут убиты ради страховок за свою жизнь.

Преступная группировка, занимающаяся этими операциями (которые вполне могли бы стать основой для сценария остросюжетного фильма), получила от следователей красноречивое название: "Черные вдовы".

17 мая семь членов одной из крупнейших в стране криминальных группировок "Мара сальватруча" были приговорены к срокам от 15 до 30 лет тюрьмы по обвинениям, которые можно назвать историческими для страны и всего региона.

"Это первый в Сальвадоре и в Центральной Америке приговор за принуждение к браку", - говорит Виолета Оливерас, глава спецподразделения прокуратуры Сальвадора по борьбе с похищениями и торговлей людьми. По ее словам, раньше власти не фиксировали подобных преступлений со стороны вооруженных банд.

"Ты должна плакать!"



Два года назад прокуратуре Сальвадора удалось начать расследование такого дела благодаря показаниям молодой женщины, которой удалось сбежать от своих похитителей.

Девушка из сельского района (ее настоящее имя власти не сообщают, здесь мы будем называть ее Моникой) решила поехать в столицу Сан-Сальвадор по приглашению женщины, которая предложила ей вакансию домработницы.

Однако три недели спустя девушку перевели в другой дом, где некий мужчина предупредил ее, что если она не выполнит его указаний, то ее родственников ждет смерть.

Главное указание звучало следующим образом: она должна выйти замуж за незнакомого мужчину.

"После отказа девушку подвергли физическому, вербальному, психологическому и сексуальному насилию", - рассказала Испаноязычной службе Би-би-си Mundo Виолета Оливерас.

Параллельно участники банды должны были обманным путем подыскать для девушки подходящего мужа. Они обещали выбранным "женихам", что их будущие жены будут иметь миграционный статус, позволяющий им жить в США, который будет распространяться и на их супругов.

После свадьбы новоиспеченная жена по требованию банды должна была убедить супруга застраховать свою жизнь в банке, чтобы их супружеский союз был полноценным. Всего через три или четыре недели бандиты убивали мужа. И здесь начиналась самая сюрреалистическая часть всей этой драмы.

"Их отправляли на похороны, где они должны были вести себя как безутешные вдовы. Девушек предупреждали, что за ними внимательно следят, поэтому они не должны отклоняться от своей роли, чтобы ничто не препятствовало выплате страховки", - говорит Оливера.

"Ты должна вести себя как жена, ты должна плакать!" - инструктировали своих пленниц члены "Черных вдов".

В ходе процесса осужденные не признали свое участие в группировке "Мара сальватруча". Одна из предполагаемых лидеров банды - Эсмеральда Флорес - утверждала, что ее якобы начали шантажировать после того, как она наняла Монику в качестве домработницы.

"Все это делалось из-за денег, в этом была замешана полиция… Мне сказали, что если я не заплачу, то буду причастна к убийствам", - рассказала она в интервью интернет-порталу Salvador Times. По ее словам, Моника является близкой родственницей некоего сотрудника полиции Сальвадора.

"Это история служанки, которая грабит тебя, вредит тебе, а потом предстает перед полицией в качестве жертвы", - утверждает Флорес.

Страховки на 100 тыс. долларов



После смерти мужей женщины должны были получить и обналичить положенные им страховые выплаты, размер которых варьируется от 15 до 30 тыс. долларов. Перед этим их инструктировали адвокаты, связанные с бандитами.

"После выхода из банка они отдавали деньги бандитам, находящимся поблизости. Большинство из них передвигались на мотоциклах. Иногда они передавали деньги напрямую одному из главарей", - объясняет Виолета Оливерас. Она не сомневается, что деньги в конце концов доставались "Черным вдовам".

"Они отдавали страховку этой структуре, которая входила в состав "Мара сальватруча". Мы пока не знаем, оставались ли все деньги только там или распределялись по другим подразделениям группировки. Но они точно попадали в руки "Мара сальватруча", - говорит она.

По данным прокуратуры, "Черным вдовам" удалось заработать на страховках более 100 тыс. долларов, и часть этих средств шла на поиск новых жертв.

"Группировка арендовала роскошные автомобили, в которых женщина-главарь разъезжала по барам, знакомилась с мужчинами и начинала с ними романтические связи. Затем она говорила своему новому "возлюбленному", что у нее есть некая племянница, которая готова фиктивно выйти за него замуж, чтобы потом они вместе смогли уехать в США. Многие мужчины велись на это", - рассказывает Оливерас.

Пленница, которой удалось сбежать, смогла указать дом, в котором ее удерживали. После этого прошли первые задержания, и полиции удалось освободить еще двух женщин, оказавшихся в такой же ситуации.

Их показания указали на еще двух жертв, чьи дела будут слушаться во второй части процесса, запланированной на конец года.

Однако общее число похищенных "Черными вдовами" женщин может быть гораздо большим.

По словам Оливерас, спасенные женщины рассказывали и судьбе других пленниц, которых бандиты убили после фиктивного брака и получения страховки, поэтому расследование продолжается.

Криминальное разнообразие



Подразделение прокуратуры, которое возглавляет Оливерас, с 2016 года ежегодно регистрирует от 50 до 60 случаев похищения людей в Сальвадоре (в текущем году было зафиксировано 40 случаев). В основном похищения совершаются с целью сексуальной эксплуатации, но иногда похищенных используют в качестве бесплатной рабочей силы.

До недавнего времени не было зафиксировано ни одного случая принуждения к браку, что говорит о диверсификации деятельности банд, отмечают в прокуратуре. Этому способствует строгий контроль бандитов над обширными районами и живущими в них людьми.

Об этом говорит и журналист сальвадорского электронного издания Faro Карлос Мартинес. Он признается, что за восемь лет попыток понять криминальный мир и социальный феномен банд он не встречал ни одного подобного сценария, поэтому он полагает, что это не является универсальной криминальной практикой.

В то же время в разговоре с Би-би-си Мартинес отмечает, что за последние восемь лет криминальные группировки разнообразили свою деятельность и освоили новые методы для увеличения заработка.

Мартинес приводит в пример женщин, которых заставляли заботиться о детях бандитов в тюрьмах, или девушек, которых принуждали навещать заключенных бандитов под видом их жен, чтобы сексуально ублажать их.

"В некоторых случаях их принуждали выходить за бандитов замуж, потому что власти разрешают посещение пенитенциарных центров только женам заключенных. Учитывая огромное количество трюков, ухищрений и криминальных практик, мне не кажется таким уж неожиданным метод "Черных вдов", - признается Мартинес.

Как отмечает Виолета Оливерас, на фоне успеха исторического судебного процесса нельзя забывать о более важной работе: помощи жертвам преступников. После освобождения власти предоставили им жилье и психологическую поддержку.

"Они понимают, насколько трудно им будет вести нормальную жизнь в этой стране, ведь они живут в бедных семьях, которые с трудом смогут предоставить им жилье, не попадающее под власть "Мара сальватруча", - говорит она.

Прокуратура прорабатывает в том числе вариант переселения этих женщин в другие страны, где они могли бы получить убежище и защиту как жертвы насилия.