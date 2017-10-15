По этим данным, Россию будет представлять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Северную Корею — замглавы парламента, а Южную — спикер парламента. Никаких иных деталей, равно и как и официальной информации, нет.
Источники "Интерфакса", впрочем, утверждают, что встречи с делегациями пока планируются по отдельности и на понедельник, а не на воскресенье.
РИА "Новости" напоминает, что Матвиенко анонсировала возможность подобных переговоров еще в сентябре. По ее словам, Россия прилагает все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась и чтобы делегации двух соседних стран хотя бы начали путь к компромиссу и диалогу.
Накануне глава Совфеда признала, что вероятность этой встречи "невысока", однако подтвердила, что Россия по-прежнему готова сделать все от нее зависящее.
Обстановка вокруг КНДР обостряется с каждым новым ракетным и ядерным испытанием, частота которых за последний год изрядно выросла. Ракеты тоже стали летать дальше, что уже вызвало ужесточение санкций, а также угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, который постоянно намекает на силовой вариант разрешения конфликта.
Россия традиционно занимает умеренную позицию, призывая решать конфликт на Корейском полуострове посредством переговоров.
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