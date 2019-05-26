В Перу в воскресенье, 19 мая, произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Геологической службы США (USGS), достигла 8. В свою очередь перуанская служба оценила ее в 7,5. Эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к юго-востоку от города Лагунаса на глубине примерно 110 км.

Подземные толчки ощущались на севере и в центре страны, в том числе в столице Лиме, где жители в страхе начали покидать свои дома. В ряде городов на реке Амазонке на севере Перу отключилось электричество. Перуанское телевидение сообщило о разрушениях некоторых зданий в городе Юримагуасе, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших пока не поступала.

Землетрясения происходят в Перу нередко, так как страна расположена в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца - линии тектонических разломов вокруг Тихого океана.