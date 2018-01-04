В Перу автобус упал в пропасть, погибли 48 человек

По меньшей мере 48 человек погибли в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть в Перу.
Didžiuliai piešiniai Naskos dykumoje, Peru
© Shutterstock

Министр здравоохранения страны сообщил о шести выживших, которых удалось вытащить и отправить в больницу.

Авария произошла в районе Пасамайо на севере от столицы Перу города Лима на участке горной дороги, известном как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). Автобус ехал в Лиму из Гуачо, примерно в 130 км от столицы.

Представитель министерства транспорта сообщил, что в автобусе было около 50 пассажиров.

Дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

Президент Перу Педро Пабло Кучински выразил соболезнования семьям жертв катастрофы.

Министр транспорта страны Дино Эскудеро заявил, что начато расследование ДТП, но похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть.

Местные журналисты говорят, что дорожные происшествия такого рода в Перу случаются достаточно часто. По официальным данным, в 2016 году 493 человека погибли в 3800 авариях.

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