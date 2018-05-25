Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat.

По данным участников расследования, Иванников скрывался под позывными Андрей Иванович или Орион. Международная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing, ранее публиковала записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов и просила помочь в их опознании. В беседе, выложенной JIT, предположительно речь шла о событиях, связанных с крушением Boeing. На одной из записей Орион говорит некоему Дельфину: "Мы идем на Снежное" (город, рядом с которым находился "Бук" в день катастрофы). В другом разговоре Дельфин говорит о тягаче и кране, а также о том, что "надо загрузить, замаскировать и отвезти". Эксперты Bellingcat указывали, что, предположительно, имеется в виду "Бук".

В декабре 2017 года Bellingcat и The Insider установили, что голос Дельфина по всей видимости принадлежит российскому генерал-полковнику, главному инспектору Центрального военного округа Николаю Ткачеву. Впрочем, он сам категорически отвергал причастность к инциденту.

"Ключевой фигурант" дела о крушении Boeing

По данным нового расследования, упомянутый в аудиозаписи Орион и был офицером ГРУ Олегом Иванниковом. The Insider называет его "ключевым фигурантом", а также последним из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом самолете. Иванников руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным Орион и, в частности, командовал ЧВК Вагнера, о которой так много писали СМИ, говорится в статье.

14 июля 2014 года между "замминистра обороны ЛНР" Олегом Бугровым и "Андреем Ивановичем" с позывным Орион состоялся телефонный разговор. Бугров доложил о том, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов. Орион сказал ему, что "это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть "Бук", на х***й, будем сбивать".

Как раз "через пару дней, 17 июля, ЗРК "Бук" с номером 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске, пересек украинскую границу и оказался на территории сепаратистов, говорится в статье. В 16:20 выстрелом из этого "Бука" с поля, расположенного к югу от населенного пункта Снежное, был сбит пассажирский рейс MH17. Сепаратисты отчитались о сбитом военно-транспортном украинском самолете Ан, а свою ошибку поняли только через несколько часов. В тот же день "Бук" с номером 332, но без одной ракеты был замечен возвращающимся к российской границе, пишет The Insider.

Напомним, накануне JIT сообщила о причастности 53-й бригады к трагедии в Донбассе, однако о ключевых организаторах поставки ЗРК "Бук" на Украину объявлено не было.

Из ранее опубликованных документов JIT следует, что Орион руководил военными действиями, находясь на линии фронта, а генерал Ткачев, выступавший под позывным Дельфин, базировался вне зоны боевых действий - по одной из версий, в России. Они обсуждали тайную переброску вооружений на Украину.

Ориона выдали "женский" голос и любовь к интернет-покупкам

Игорь Гиркин (Стрелков), в момент инцидента с Boeing занимавший пост "министра обороны ДНР", сообщил The Insider, что видел Ориона в штабе в Краснодоне и что тот был высокопоставленным российским офицером. The Insider и Bellingcat в течение нескольких месяцев устанавливали личность полковника. В итоге Ориона выдал необычно высокий, практически женский голос и любовь к покупкам товаров в интернете.

Служба безопасности Украины утверждала, что "Андрей Иванович" с позывным Орион является сотрудником ГРУ. В выложенных прослушках упоминался телефон Ориона - +3 8063 411 91 33. В телефонной базе The Insider и Bellingcat обнаружили российский номер, обозначенный как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ", причем подписан он был "от Хаски" ("Хаски" - название одного из военных подразделений в ДНР).

Эксперты по номеру телефона обнаружили заказ в онлайн-магазине на имя Олега и на адрес "улица Полины Осипенко, 76". Официальная нумерация строений на этой улице заканчивается на доме 22, но следом идет здание штаб-квартиры ГРУ, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, 76.

Вбив телефон в Google, эксперты нашли адрес Иванникова, его домашний телефон, а также координаты сына Иванникова, проживающего в Швейцарии. The Insider и Bellingcat позвонили по домашнему номеру Иванникова, и им ответил знакомый "женский" голос. В российских официальных базах данных они нашли человека по имени Олег Владимирович Иванников, родившегося 2 апреля 1967 года, проживающего в Москве и работающего в Министерстве обороны. Удалось им также найти и его фотографии.

По данным авторов расследования, Олег Иванников родился в ГДР в городе Карл-Маркс-Штадт в семье советского военного. В 80-х проходил обучение в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1988 году переехал в Москву, где завершил образование в МАИ на шестом факультете (ракетно-баллистический). После чего он вернулся в Ростов-на-Дону, где затем жил как минимум до 2003 года.

Андрей Иванович Лаптев - человек с высоким голосом и внешностью Иванникова

В 2004 году Иванников отправился в Южную Осетию под именем Андрея Ивановича Лаптева, утверждают эксперты. Сначала он занимал пост председателя Совета безопасности, а с 2006-го по 2008 год был министром обороны Южной Осетии. В марте 2008 года СМИ сообщили, что генерал-майор Лаптев был повышен до генерал-лейтенанта. Доказательством того, что Лаптев и Иванников один и тот же человек, эксперты считают слова Лаптева о своем возрасте (45 лет) в одном из интервью и "женский" голос министра обороны. Кроме того, источник Bellingcat из числа участников миротворческой операции в Южной Осетии опознал Лаптева по фотографии Иванникова.

СМИ писали, что Лаптев после ухода с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Москву и живет под другой фамилией. Экспертами установлено, что в 2008 году Иванников написал диссертацию на тему "Комплексный характер информационной войны на Кавказе: социально-философские аспекты", которую защитил в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону.

С 2012 года Иванников упоминается как глава центра "Россия - Кавказ", входящего в состав Центра евразийских исследований при малоизвестной организации с загадочным названием "Международный институт новейших государств", где за год он опубликовал более 20 статей, говорится в статье.

Гиркин утверждает, что в 2014 году Лаптев-Иванников руководил действиями "сепаратистов" из Краснодона. По словам других источников, Лаптев-Иванников тогда базировался в Луганске в здании областного военкомата, где располагался штаб министра обороны" ЛНР Игоря Плотницкого.

Руководство "группой Вагнера"

В подчинении у Иванникова была и неоднократно описанная в СМИ "группа Вагнера" - частная военная корпорация, возглавляемая Дмитрием Уткиным и ведущая боевые действия на Украине, в Сирии и Центральноафриканской Республике. Об этом, в частности, изданию "Ридус" недавно рассказал бывший участник ЧВК Вагнера Евстафий Ботвиньев (позывной Инженер). "В Луганске, там был такой Андрей Иванович, которому подчинялся Дима [Уткин], которому подчинялись мы, которому подчинялся господин [Игорь] Плотницкий. И я знаю, кто такой Андрей Иванович", - сказал он в интервью, опубликованном 15 мая. Ботвиньев не уточнил, о ком именно идет речь.

Источник The Insider и Bellingcat подтвердил, что Иванников напрямую отдавал распоряжения Уткину. Перехваченные телефонные разговоры указывают на то, что Иванников руководил военными действиями, получая указания от генерала Ткачева. В 2015 году, следует из данных расследования, Иванников вернулся в Россию.

Накануне JIT опубликовала результаты расследования крушения Boeing. Согласно им самолет был сбит из установки "Бук", которая принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. В пятницу, 25 мая, Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении самолета.