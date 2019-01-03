В Пентагоне призвали проявить повышенное внимание к Китаю

Шэнахан впервые встретился с министрами и заместителями министров, отвечающими за различные рода войск, с тех пор, как он занял место Джеймса Мэттиса, подавшего в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Мэттис покинул пост 31 декабря, а Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны.