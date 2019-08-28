В Пентагоне одобрили план возведения еще одного барьера на границе с Мексикой

Собеседник рассказал, что Эспер одобрил перераспределение ожидавшихся излишков бюджета на возведение новых заграждений на границе. На сегодняшний день из фондов Минобороны были выделены средства на строительство почти 250 км заграждений. Первоначально эти деньги предполагалось потратить на другие цели.
В мае бывший и.о. министра обороны Патрик Шэнахан подтвердил, что Пентагон направил на возведение барьера деньги, которые, в том числе, должны были пойти на обучение сотрудников сил безопасности в Афганистане. Тогда Шэнахан уточнил, что он больше не планирует перенаправлять бюджетные средства на строительство границы.
Во вторник источник в Минобороны рассказал "Голосу Америки", что, помимо средств, предназначавшихся для Афганистана, на возведение барьера также перераспределили деньги, ранее заложенные на набор нового персонала, на программу модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, а также за счет средств, появившихся у Пентагона благодаря экономии при заключении контрактов на создание крылатых ракет.
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