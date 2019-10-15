"Как я и предполагал, российская сторона пытается "информационно смягчить" последствия для себя от решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции... Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не было голосования, а следовательно якобы "решение не было принято", – написал он.

Евстратий пояснил, что, во-первых, именно такой порядок был избран сознательно, потому что в выводах синодальных комитетов, на которые опирается в дальнейшем Постоянный синод и Собор иерархов, указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха. Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно - все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалию самой Церкви Греции.

"Проще говоря, это выглядело бы так же неестественно, если бы после избрания Предстоятеля в какой-то Поместной Церкви - в другой Поместной Церкви голосованием определялись бы, принимать ли это избрание", – написал Евстратий Зоря.

Во-вторых, продолжает представитель ПЦУ, Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) для публичного представления позиции. Поэтому сделанные им после Собора заявления о признании автокефалии Украинской Церкви - не просто мнение отдельного иерарха (как мысли тех, кто не хотел поддержать соборное решение и на чьи заявления сейчас пытается в своей пропаганде опираться московская сторона). Митрополит Иерофей объявил официальную позицию Собора, а следовательно - позицию Церкви Греции.

"Так или иначе, за неделю и этот московский информационный смог рассеется. Но приходится объяснять, казалось бы, очевидные вещи, чтобы как можно меньше людей от него угорели", – написал Евстратий Зоря.

Он напомнил, что после вручения Томоса сложилась похожая ситуация - еще несколько недель в прессе гуляли утверждения, что он "не настоящий", потому что там нет подписей членов Синода, когда подписи были поставлены - это не те члены Синода, потому что где-то на сайте "есть список" и там "имена не совпадают".

Ранее Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.