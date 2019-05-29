"Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал российские власти возобновить и продолжить расследование убийства лидера оппозиции Бориса Немцова", - отмечается в заявлении. Как считают в комитете, "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта", передает ТАСС.

В сообщении указывается, что комитет на заседании в Париже во вторник одобрил доклад депутата от Литвы Эмануэлиса Зингериса, в котором утверждается, что российское следствие не смогло найти и приобщить к делу возможные видеодоказательства, включая данные Федеральной службы охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность Кремля. Также, по мнению депутата, не были допрошены свидетели (водители проезжавших машин и две женщины, появившиеся на мосту вскоре после убийства). Кроме того, считает Зингерис, существуют несоответствия в судебно-медицинской экспертизе, касающиеся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений, полученных Немцовым.

Как утверждается, "существуют несоответствия и противоречия в показаниях свидетелей". Зингерис считает, что имел место "ряд нарушений при проведении судебного разбирательства, в том числе снятие присяжных по ложным или слабым основаниям". По его словам, мотив вероятного заказчика убийства Руслана Мухудинова "не подтверждается никакими доказательствами". Помимо этого, не было никакого объяснения того, как он получил 15 миллионов рублей, которые, по версии следователей, были переданы исполнителям за убийство Немцова.

В докладе также утверждается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Грин несут персональную ответственность за следственное фиаско и неубедительность официальной версии.

В сообщении подчеркивается, что доклад будет обсуждаться на пленарном заседании Ассамблеи 27 июня в Страсбурге.

Сопредседатель партии "Парнас" и бывший вице-премьер правительства РФ Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. Затем киллер скрылся на автомобиле сообщника. Немцов умер на месте от полученных ранений на глазах у своей спутницы - украинской модели Анны Дурицкой.

Расследование продолжалось более года. Следственный комитет заявил о его завершении в июне 2016-го. Материалы в отношении пяти подозреваемых были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело в отношении организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

К рассмотрению уголовного дела суд приступил 3 октября 2016 года. По просьбе обвиняемых дело рассматривала коллегия присяжных. 29 июня присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Наибольший срок в итоге получил уже бывший заместитель командира чеченского батальона "Север", входившего в состав внутренних войск МВД РФ, Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Дадаев также лишен звания лейтенанта и государственной награды - Ордена Мужества. Также Московский окружной военный суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, не найдя оснований для назначения ему ограничения свободы после отбывания наказания.

Анзору Губашеву суд назначил наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев получил по решению суда 16 лет, Темирлан Эскерханов - 14 лет, Хамзат Бахаев - 11 лет колонии строгого режима. Все фигуранты оштрафованы на 100 тысяч рублей. Им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

Эскерханова суд лишил специального звания прапорщика полиции. В то же время при вынесении решения суд учел, что ранее фигуранты ни в чем предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики и малолетних детей.

Дочь убитого политика Жанна Немцова, общественные деятели и международное сообщество считают, что дело осталось нераскрытым. Жанна Немцова подчеркивала, что "следствие умудрилось даже не найти" Руслана Мухудинова, водителя бывшего командира осужденного Заура Дадаева Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства Немцова.

Немцова отмечала, что следствие "практически достоверно" установило, что сам Геремеев, приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, был старшим в преступной группе, однако в розыск его не объявляли и заочного обвинения не предъявляли. Кроме того, "следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим", говорила дочь Немцова.

Между тем дядя Руслана Геремеева Сулейман является членом Совета Федерации от Чеченской республики. Руслан Мухудинов, которого официально объявили заказчиком и организатором убийства, числится в международном розыске с ноября 2015 года. В июне 2018 года Следственный комитет России (СКР) совместно с ФСБ снова взялся за расследование убийства Немцова. Однако о каких-либо конкретных подвижках в деле не сообщалось.

Лишь в начале февраля заместитель председателя СКР Игорь Краснов рассказал о неких успехах в поиске заказчика убийства Немцова, но заявил, что выносить их на суд общественности преждевременно. Он отметил, что информация может дойти до фигурантов расследования, а им не нужно "преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой".