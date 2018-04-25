В ПАСЕ приняли поправку Киева в докладе "О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции по правам человека", в которой указывается, что часть территории Донбасса контролируется Москвой, сообщает Lenta.ru.
Представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко уточнил в Facebook, что раньше регион назывался в документе "non-government controlled territories" ("неконтролируемые правительством территории"), а после принятия поправок эту фразу заменили на "territories under effective control by the Russian Federation" ("территории, контролируемые Российской Федерацией").
20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.
Властями Украины Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.
В январе председатели Народных Советов самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обратились к президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.
В апреле координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер заявил, что ООН располагает только 3% от 187 миллионов долларов, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.
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