Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решили снять с голосования резолюцию, подготовленную докладчицей от регламентного комитета Петрой Де Суттер. Резолюция могла бы обеспечить возвращение депутатов Госдумы РФ в ПАСЕ в следующем году. Было рекомендовано вернуть документ на доработку в профильный комитет до января 2019 года. Такое решение в Страсбурге поддержали 99 членов ПАСЕ, 79 высказались против этого.

Согласно резолюции, предлагалось внести изменения в процедуру инициирования санкций против национальных делегаций. На данный момент, чтобы запустить санкционный механизм, требуется поддержка 30 депутатов от пяти разных стран. Документ предполагал увеличение этого количества до одной шестой от присутствующих в зале. Кроме того, также предлагалось увеличить количество голосов, требующихся для принятия резолюции о полномочиях делегации, до двух третьих.

Почему отложили голосование по резолюции

Резолюция была подготовлена в результате попыток некоторых политических сил и отдельных членов ассамблеи возвратить делегацию РФ в ПАСЕ. После аннексии Россией Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций, санкции против российской делегации продлевались несколько раз.

В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро — почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

Еще утром в день голосования в ПАСЕ никто не мог предвидеть такого развития событий. Но отложить голосование по резонансной резолюции, неожиданно предложила сама Петра Де Суттер. Потому что после дебатов, участие в которых приняли почти 60 депутатов, стало ясно, что документ не соберет достаточное количество голосов. "Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Некоторые аргументы были конструктивны. Мы видим, что нужного количества голосов нет, поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", — обратилась к ассамблее докладчица.

Накануне голосования сторонники и противники возвращения России в ПАСЕ пустили в ход все возможные средства. Так, секретариат СЕ распространил среди депутатов ПАСЕ юридическую оценку правил ассамблеи, подготовленную по запросу генсека СЕ Турбьерна Ягланда, который является сторонником идеи возвращения РФ в ПАСЕ. В записке говорилось, что само существование механизма санкций в ассамблее противоречит духу устава СЕ.

А украинская делегация, кроме переговоров с коллегами и подготовки правок к резолюции, в рамках сессии организовала круглый стол на тему преследования российскими властями неугодных журналистов. В нем принял участие российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировала СБУ для того, чтобы выйти на российских заказчиков преступления. "Не допустите возвращения России, не совершайте этой ошибки!", — обратился к депутатам ПАСЕ Бабченко, заявив, что "российский авторитарный режим ведет гибридную войну против всего мира".

"За" и "против" возвращения делегации РФ в ПАСЕ

Максимальный накал эмоций сохранялся и во время дебатов, предшествовавших голосованию. Никто из присутствующих не поверил в то, что целью резолюции является всего лишь решение внутреннего правового казуса процедуры ПАСЕ. А незримое присутствие России в сессионном зале несколько выступающих сравнивали "со слоном, которого трудно не заметить".

По словам литовского депутата Эгидиуса Варейкиса, правила можно изменить, но "это не решит ни политическую, ни моральную проблему ПАСЕ". "Если мы проголосуем против, то подтолкнем Россию к выходу из Совета Европы, тогда она замкнется и будет проводить империалистическую политику. А если проголосуем "за", несмотря на то, что Россия совершила самый страшный произвол в Европе после 30-х годов, мы пренебрегаем собственными ценностями", — так обрисовал дилемму французский депутат Оливье Бехт.

Не менять правила ради того, чтобы "облегчить России возвращение в ПАСЕ", и не занимать "примиренческую позицию" ассамблею призвал и британский депутат Эдвард Лей. "Сейчас нам предложили решить проблему денег, а не принципов, потому что нам не хватает все тех миллионов, которые не доплатила Россия", — заявил он, намекая на то, что Москва прекратила выплачивать свою часть взноса в бюджет СЕ, поставив в прямую зависимость возобновления выплат с возвращением делегации Госдумы в ПАСЕ.

Что предстоит сделать депутатам ПАСЕ

Единогласное одобрение текст резолюции получил лишь от фракции левых. Ее лидер, нидерландский депутат Тини Кокс назвал документ "мудрым компромиссом", который "улучшает репутацию ПАСЕ и делает более эффективным процесс принятия решений". Кипрский депутат Георг Лукадес призвал коллег "работать на основе Устава СЕ и оставлять место для диалога даже с теми странами, которые его нарушают".

Масла в огонь во время дискуссии подлило и незапланированное выступление в ходе дебатов генсека Ягланда. "У меня есть своя позиция, и вы ее знаете. Мы не имеем права лишать людей, которые здесь заседают, права голоса во время выборов генсека или судей Европейского суда по правам человека", — заявил Ягланд. Но его слова вызвали возмущение депутатов, которые восприняли выступление генсека как попытку давления на ПАСЕ. Из-за недовольного гула голосов и возмущенных возгласов Турбьерну Ягланду даже пришлось на некоторое время прервать свое выступление.

Решение ПАСЕ отложить рассмотрение резолюции глава украинской делегации Владимир Арьев назвал "промежуточной победой". "Сценарий пророссийского лобби в ПАСЕ провалился", — сказал он в комментарии журналистам после голосования. По его словам, до января следующего года регламентный комитет будет работать над резолюцией, чтобы убрать из ее текста политическую подоплеку.

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис также считает правильным "неожиданное" решение ассамблеи. "Докладчица приняла взвешенное, непредвзятое решение, а ассамблея показала, что не будет делать сомнительные шаги в ущерб своим принципам", — сказал депутат в комментарии DW.