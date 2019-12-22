Впервые за 200 с лишним лет в соборе Нотр-Дам в Париже не состоится рождественская служба. В здании продолжаются восстановительные работы после мощного пожара, разрушившего крышу и шпиль собора.
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Главное рождественское богослужение в ночь на 25 декабря пройдет в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа. Это средневековый храм на Луврской площади, который во времена монархии служил приходом для обитателей Лувра.

Пожар в Нотр-Даме случился в апреле этого года. Согласно плану президента Франции Эммануэля Макрона, собор должен быть восстановлен в течение пяти лет.

В октябре министр культуры Франции заявил, что на восстановительные работы выделен миллиард евро, часть этой суммы - пожертвования частных лиц и компаний.

В 2013 году Нотр-Даму (Собору Парижской Богоматери) исполнилось 850 лет, он считается одной из жемчужин готической архитектуры и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Революционная смута

Рождественские службы в нем проходили без перерыва на протяжении двух с лишним столетий. Лишь в конце XVIII века, во времена Французской революции противники католицизма ненадолго превратили его в Храм Разума.

Поборники так называемого Культа Разума пытались упразднить христианство во Франции. В ходе своих церемоний они прославляли мучеников революции и заставляли священников отрекаться от сана.

Однако культ просуществовал всего год, после чего Нотр-Дам снова стал главным католическим храмом французской столицы.

В интервью агентству Ассошиэйтед пресс ректор собора Патрик Шове рассказал, что в этом году в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа соорудили специальную деревянную платформу, напоминающую пресвитерий в Нотр-Даме.

"Нам предстоит провести мессу вне стен, но мы нашли способ обозначить нашу связь с Нотр-Дамом", - сказал священник.

Причина пожара в соборе до сих пор не установлена. Следователи склоняются к версии о халатности - возгорание могло возникнуть из-за непогашенной сигареты или короткого замыкания. Подтверждений тому, что поджог мог был совершен умышленно, нет.

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