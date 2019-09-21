Парижская полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов", которые в субботу, 21 сентября, попытались провести антиправительственную акцию протеста в центре французской столицы. Правоохранительные органы заявили, что задержаны минимум 90 человек, а проверкам подверглись более тысячи.

В нынешние выходные в центре Парижа местные власти запретили проведение протестных акций. При этом изначально были запланированны два разных мероприятия - в защиту климата и против пенсионной реформы, инициированной нынешним правительством Франции. Для работы на улицах полиция задействовала более 7,5 тыс. сотрудников.

Незадолго до этого, 14 сентября, протестная акция "желтых жилетов" во французском Нанте также привела к столкновениям с правоохранительными органами. Полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие принялись бросать в них бутылки с зажигательной смесью. В рядах демонстрантов были и радикалы из так называемого "Черного блока", которые, среди прочего, били оконные стекла и витрины.

Протесты "желтых жилетов" сопровождаются столкновениями с полицией

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.