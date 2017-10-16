Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции и сфотографировался перед ним. Акцию снимала фотограф Капуцин Анри.
© RIA Novosti / "Infogra"

Как она пишет в своем твиттере, Павленский после акции был задержан полицией, но другого подтверждения этим сведениям нет.

Статьи по теме:
Павленский и его спутница взяты во Франции под стражу до суда  (14)


Активистка Сара Константен также опубликовала в твиттере фотографию Павленского и огня у стен здания Банка Франции.

на утверждает, что Павленский провел акцию, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции.



Петр Павленский в начале 2017 года уехал из России в связи с обвинением в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной. В мае ему было предоставлено убежище во Франции.

В июне 2016 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. Акция, посвященная суду над украинцем Олегом Сенцовым, получила название «Угроза». За повреждение двери его приговорили к штрафу и компенсации на общую сумму около миллиона рублей,
РЕКЛАМА НА МЕДУЗЕ

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Матвиенко обнаружила в Латвии "ядовитый чертополох нацистской идеологии" (5)

Спикер российского Совета Федерации Валентина...

Парламент Каталонии возглавил сторонник независимости

Главой каталонского парламента выбран депутат от Левой...

В Риге могут появиться улицы Немцова и Артмане (2)

Рижское самоуправление готово поддержать...

Два миллиона человек остаются без мобильной связи на востоке Украины (12)

Около двух миллионов человек на востоке Украины...

Врач рассказал, сколько весит Трамп (13)

Дональд Трамп не страдает болезнью Альцгеймера или...

TOP новостей

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (42)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (156)

После того как сильно упали цены на молочное сырье,...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (48)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (5)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...