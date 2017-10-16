Как она пишет в своем твиттере, Павленский после акции был задержан полицией, но другого подтверждения этим сведениям нет.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp— Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

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Активистка Сара Константен также опубликовала в твиттере фотографию Павленского и огня у стен здания Банка Франции.

на утверждает, что Павленский провел акцию, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции.

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) October 16, 2017





Piotr Pavlenski incendie la Banque de France, Place de la Bastille #photo © Marc CHAUMEIL https://t.co/1AkZ5ic1WE pic.twitter.com/CjMs1pTEx5— Divergence-Images (@DivergencePhoto) October 16, 2017





Петр Павленский в начале 2017 года уехал из России в связи с обвинением в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной. В мае ему было предоставлено убежище во Франции.

В июне 2016 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. Акция, посвященная суду над украинцем Олегом Сенцовым, получила название «Угроза». За повреждение двери его приговорили к штрафу и компенсации на общую сумму около миллиона рублей,

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