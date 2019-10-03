Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером в среду, 2 октября, на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.
Поддержать акцию "Марш ярости" с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тысяч полицейских. Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года.
Французская полиция находится под давлением с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на пять процентов в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.
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