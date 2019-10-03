По данным организаторов акции, 27 тысяч полицейских вышли на "Марш ярости", требуя улучшения условий труда. Местная полиция находится под давлением в связи с протестами "желтых жилетов".
© AFP/Scanpix/LETA

Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером в среду, 2 октября, на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.

Поддержать акцию "Марш ярости" с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тысяч полицейских. Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года.

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Французская полиция находится под давлением с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на пять процентов в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.

Deutsche Welle
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