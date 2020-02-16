Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший убежище во Франции, и его подруга, французская активистка Александра де Таддео находятся в Париже под стражей по статьям о "вмешательстве в личную жизнь" и "распространении изображений сексуального характера без согласия". Об этом в воскресенье, 16 января, сообщила парижская прокуратура.

Изначально Павленский был задержан по делу о драке на новогодней вечеринке с применением оружия. По закону без предъявления официальных обвинений он может находиться под стражей лишь 48 часов - до полудня понедельника, 17 февраля.

После того как эмигрировавший из России акционист опубликовал в интернете фото и видео интимного характера, запечатлевших, по словам художника, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, этот политик, которого открыто поддерживал президент, отказался от участия в запланированных на март выборах.

Подругу Павленского допросили и заключили под стражу

Ранее Александра де Таддео дала показания в качестве свидетельницы в управлении криминальной полиции в Париже, после чего была заключена под стражу. По сведениям информированного источника агентства AFP, подруга Павленского была первоначальным получателем скандального видео. В ролике видно, как мужчина, похожий на Гриво, мастурбирует, съемка дополнена текстовыми сообщениями расистского характера, предположительно, отправленными политиком. Бенжамен Гриво, который состоит в браке и имеет двоих детей, вышел из предвыборной гонки, сославшись на необходимость оградить семью от скандала.

Павленский утверждает, что хотел изобличить лицемерие Гриво

Сам Павленский заявил агентству AFP, что выложил видео, чтобы изобличить "лицемерие" 42-летнего Гриво, и пообещал, что и дальше будет размещать подобные материалы на "политической порнографической платформе".

Вскоре после того как 12 февраля видеозапись была выложена на сайт Pornopolitique, этот ресурс стал недоступен для пользователей.

Акции Петра Павленского в России и во Франции

До эмиграции во Францию Петр Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке, за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года его там арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".