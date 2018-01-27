AFP на сайте Yahoo News сообщает, что в течение следующей недели уровень рек на фоне непрекращающихся дождей может подняться еще больше.
По данным Euronews, острая ситуация сложилась в пригородах Парижа: там более тысячи домов остались без света, около 400 человек пришлось эвакуировать. "У нас со среды нет электричества. Отопления тоже нет, оно электрическое. Даже газовую горелку нечем поджечь. Не работают ни холодильник, ни стиральная машина. Нет горячей воды, чтобы помыться. У нас уже случалось такое два года назад, и вот опять", - рассказала одна из жительниц Вильнев-ле-Руа, расположенного к югу от столицы.
В Лионе, который расположен недалеко от гор, свой вклад внесли не только дожди, но и мощные снегопады в Альпах у истоков реки Роны. Затоплено и закрыто несколько автопарковок на берегах рек, ограничено движение по нескольким набережным. В самом Лионе "желтый" - невысокий - уровень опасности, и метеорологи уже на выходных обещают более сухую погоду.
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