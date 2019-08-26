В честь годовщины освобождения французской столицы в городе прошел парад с участием раритетной военной техники. Маршрут парада повторил путь, по которому продвигались первые освободители города.
Paryžius
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В Париже состоялся праздничный парад по случаю годовщины освобождения города от немецкой оккупации. В воскресенье, 25 августа, прошло ровно 75 лет с того дня, когда американские и французские дивизии вошли в Париж, а последний пункт немецкой обороны сдался в плен.

Парад с участием раритетной военной техники прошел по маршруту, по которому продвигались первые освободители города. Торжественные мероприятия состоялись также у Эйфелевой башни с участием парижских пожарных, которые сыграли большую роль в ходе боев за освобождение города.

В полдень 25 августа 1944 года пожарный Люсьен Сарниге заменил флаг со свастикой на французский. Гитлер приказал взорвать город, в том числе - Эйфелеву башню, однако немецкий комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц (Dietrich von Choltitz) ослушался приказа.

Deutsche Welle
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