В Париже состоялся праздничный парад по случаю годовщины освобождения города от немецкой оккупации. В воскресенье, 25 августа, прошло ровно 75 лет с того дня, когда американские и французские дивизии вошли в Париж, а последний пункт немецкой обороны сдался в плен.
Парад с участием раритетной военной техники прошел по маршруту, по которому продвигались первые освободители города. Торжественные мероприятия состоялись также у Эйфелевой башни с участием парижских пожарных, которые сыграли большую роль в ходе боев за освобождение города.
В полдень 25 августа 1944 года пожарный Люсьен Сарниге заменил флаг со свастикой на французский. Гитлер приказал взорвать город, в том числе - Эйфелеву башню, однако немецкий комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц (Dietrich von Choltitz) ослушался приказа.
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