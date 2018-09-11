"Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже", - говорится в сообщении.
Пострадавшая заявила, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не выявили никаких признаков взлома. По словам женщины, драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.
Напомним, ранее сообщалось, что во Франции пять человек 10 января ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz на сумму более 4 млн евро.
Сообщается, что неизвестные пробили витрину и украли дорогостоящие украшения. Указано, что общая стоимость уграденного превышает 4 млн евро.
В ходе полицейской операции были задержаны трое грабителей, еще двое пустились в бега. Отмечено, что в результате нападения никто не пострадал.
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