В Париже поздно вечером в воскресенье, 9 сентября, семь человек были ранены в результате нападения преступника, вооруженного ножом и железным стержнем. В числе пострадавших — два британских туриста. Четверо нападавших находятся в критическом состоянии.
Преступление было совершено около 23:00 на берегу Уркского канала на северо-востоке Парижа. Нападавший задержан. По предварительным данным, он является гражданином Афганистана.
"На данном этапе ничто не указывает на признаки террористического нападения в этом случае", — приводит информагентство AFP слова источника, близкого к следствию.
Атака произошла неподалеку от здания двух кинотеатров. По словам охранника одного из кинотеатров, уже совершившего нападение подозреваемого преследовали двое мужчин, которые старались его остановить.
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