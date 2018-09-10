Четверо пострадавших в результате ножевой атаки в Париже находятся в критическом состоянии. Полиция не усматривает в преступлении признаков теракта.
Netoli Paryžiaus užpuolikas nudurė du žmones, dar vieną sužeidė
© Reuters / Scanpix

В Париже поздно вечером в воскресенье, 9 сентября, семь человек были ранены в результате нападения преступника, вооруженного ножом и железным стержнем. В числе пострадавших — два британских туриста. Четверо нападавших находятся в критическом состоянии.

Преступление было совершено около 23:00 на берегу Уркского канала на северо-востоке Парижа. Нападавший задержан. По предварительным данным, он является гражданином Афганистана.

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"На данном этапе ничто не указывает на признаки террористического нападения в этом случае", — приводит информагентство AFP слова источника, близкого к следствию.

Атака произошла неподалеку от здания двух кинотеатров. По словам охранника одного из кинотеатров, уже совершившего нападение подозреваемого преследовали двое мужчин, которые старались его остановить.

Deutsche Welle
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