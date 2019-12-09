Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины.
Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.
После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
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