В Париже началась встреча лидеров стран нормандской четверки - Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (РФ), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция).
Normandijos ketverto susitikimas
© AFP / Scanpix

Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

Статьи по теме:
Глава МИД ФРГ призвал Россию к компромиссу по Донбассу  (8)
Путин и Зеленский встречаются в Париже. Принесут ли переговоры мир в Донбасс?  (86)

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

УНИАН

В мире

Normandijos ketverto susitikimas Normandijos ketverto susitikimas Normandijos ketverto susitikimas

В Париже началась встреча нормандской четверки (101)

В Париже началась встреча лидеров стран нормандской...

Экс-президента Киргизии Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу (1)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева...

Самый молодой премьер-министр в мире: правительство Финляндии возглавит Санна Марин (2)

Новым премьер-министром Финляндии станет министр...

В Турции вступил в силу налог на проживание в отелях

В Турции вступил в силу закон, по которому отели будут...

Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион табличку из расследования ФБК об Андрее Костине и Наиле Аскер-заде (3)

Художник Артем Лоскутов выставил на продажу табличку...

TOP новостей

Президент Литвы перед переговорами приветствует "амбицию Украины" добиваться мира и критикует РФ (192)

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи...

Normandijos ketverto susitikimas Normandijos ketverto susitikimas Normandijos ketverto susitikimas

В Париже началась встреча нормандской четверки (101)

В Париже началась встреча лидеров стран нормандской...

Rusijos olimpinis komitetas

Исполком WADA отстранил Россию от Олимпиады на четыре года (864)

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)...

Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Латвию (28)

На разобранном десять лет назад участке железной...

WADA подтвердило отстранение России от футбольного ЧМ-2022 (53)

При успешной квалификации футболисты из РФ могут...