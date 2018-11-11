В церемонии принимает участие президент России Владимир Путин. Как сообщает агентство "Интерфакс", он приехал последним из зарубежных гостей.

Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, во французскую столицу прибыли в общей сложности около 70 делегаций и лидеров государств, сообщает Deutsche Welle. По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в Париж приехала и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Торжества открылись церемонией у Триумфальной арки в 11.00 по местному времени, что имело символическое значение: 11 ноября 1918 года ровно в 11 часов утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанное в лесу близ города Компьень.

Мероприятие началось с выступления президента Франции Эмманюэля Макрона. Следом состоялась военная церемония, а также театрализованное представление.

Среди высоких гостей на торжествах присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Когда кортеж Трампа следовал в сторону Триумфальной арки, наперерез автомобилю бросила активистка Femen, у нее на груди было написано "Фейк", передает корреспондент DW с места событий. Женщину перехватили полицейские.

В столице Франции в этот день усилены меры безопасности: территория вокруг Триумфальной арки перекрыта для пешеходов, несколько кварталов в центре закрыты для автомобилей.

От Триумфальной арки - на Парижский форум мира

По окончании мероприятий у Триумфальной арки высокие гости проследовали в Елисейский дворец. Там запланирован рабочий ланч, в ходе которого лидеры стран и главы делегаций будут общаться друг с другом в неформальной обстановке. После ланча состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ).

Ранее на 11 ноября планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, но знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.