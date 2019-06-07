Законодатели Майкл Маккол, ведущий республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, и демократ Элиот Энгель, председатель этого комитета, представили на рассмотрение Палаты представителей проект закона об усилении американо-украинского сотрудничества в сфере безопасности.
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Как подчеркивают авторы законопроекта, цель документа – укрепить сотрудничество между США и Украиной в сфере безопасности, а также возможности Украины более эффективно противостоять продолжающейся российской агрессии. Закон предусматривает поставки вооружений поражающего действия в Украину в целях предотвращения дальнейших посягательств России на независимость этой страны. Речь идет, в частности, о поставках систем противотанковой, противокорабельной и противовоздушной обороны.

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Авторы документа предлагают усилить закон "О полномочиях в области национальной обороны", подписанный президентом в декабре 2017 года, и увеличить объемы военной помощи Украине. Кроме того, законодатели просят госсекретаря Майка Помпео представить Конгрессу отчет об американской помощи в сфере безопасности, которая сейчас оказывается Украине. В случае, если законопроект будет утвержден, конгрессмены также предложат президенту присвоить Украине статус основного военно-политического союзника США вне НАТО – этот статус, как предполагают законодатели, будет действовать до тех пор, пока Украина не войдет в состав Североатлантического альянса.

"Продолжая оказывать помощь в области безопасности Украине... для проведения оборонных реформ и усиления сотрудничества с НАТО, мы можем лучше оснастить нашего союзника современным оружием поражающего действия для самообороны и сдерживания российской агрессии... Соединенные Штаты должны использовать все инструменты, необходимые для защиты наших общих ценностей", – говорится в заявлении Майкла Маккола.

По словам Элиота Энгеля, "перед лицом неослабевающей российской агрессии украинский народ проявил необычайную решимость и приверженность демократии. США должны продолжать оказывать (украинцам) помощь в области безопасности и ужесточать санкции в отношении России, Путина и близких к нему олигархов, пока продолжаются нападения на Украину".

"Голос Америки"
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