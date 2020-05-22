В Пакистане разбился пассажирский самолет

Авиалайнер летел в Карачи из Лахора (второй по величине город Пакистана после Карачи, административный центр провинции Пенджаб). Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии коронавируса.
По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200.
Позднее министерство гражданской авиации Пакистана сообщило, что в лайнере находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти зданий и транспортные средства. Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, подтвердил, что самолет рухнул в густонаселенном районе.
К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, передает "Интерфакс".
Источники телеканала Geo сообщали, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали. Однако Associated Press передает со ссылкой на местные власти, что все люди, находившиеся в самолете, погибли.
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом Geo, слышно, как пилот говорит, что самолет "потерял свои двигатели", передает "Медуза".
Свидетели происшествия рассказали журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.
Pakistan International Airlines flight from Lahore to Karachi crashes near Karachi Airport.#Pakistan pic.twitter.com/RfhyLQVRRb— Priya Pandey (@priya_anvi) May 22, 2020
Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе - впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве во время карантина увеличилось количество убийств, фиксируются и другие преступления
Во время карантина в Литве не только увеличилось...
Министр жесткую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (140)
Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...
Во время карантина дважды менялся порядок хранения посылок
В редакцию портала Delfi обратилась читатель, которая...
Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет (69)
С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...
Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (9)
Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...