В Пакистане разбился пассажирский самолет

Авиалайнер летел в Карачи из Лахора (второй по величине город Пакистана после Карачи, административный центр провинции Пенджаб). Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии коронавируса.

По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200.

Позднее министерство гражданской авиации Пакистана сообщило, что в лайнере находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти зданий и транспортные средства. Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, подтвердил, что самолет рухнул в густонаселенном районе.

К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, передает "Интерфакс".

Источники телеканала Geo сообщали, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали. Однако Associated Press передает со ссылкой на местные власти, что все люди, находившиеся в самолете, погибли.

По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом Geo, слышно, как пилот говорит, что самолет "потерял свои двигатели", передает "Медуза".

Свидетели происшествия рассказали журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

