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Самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от аэропорта "Джинна" города Карачи (провинция Синд). Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор. Воздушное судно при заходе на посадку рухнуло на жилые дома. Связь с экипажем прервалась за минуту до падения.
В Пакистане разбился пассажирский самолет
© AFP / Scanpix

Авиалайнер летел в Карачи из Лахора (второй по величине город Пакистана после Карачи, административный центр провинции Пенджаб). Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии коронавируса.

По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200.

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Позднее министерство гражданской авиации Пакистана сообщило, что в лайнере находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти зданий и транспортные средства. Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, подтвердил, что самолет рухнул в густонаселенном районе.

К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, передает "Интерфакс".

Источники телеканала Geo сообщали, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали. Однако Associated Press передает со ссылкой на местные власти, что все люди, находившиеся в самолете, погибли.

По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом Geo, слышно, как пилот говорит, что самолет "потерял свои двигатели", передает "Медуза".

Свидетели происшествия рассказали журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе - впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации.

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