В Пакистане второй день продолжаются массовые протесты исламистов против решения Верховного суда страны отменить смертный приговор, вынесенный христианке Асии Биби "за богохульство". В Карачи и Лахоре сторонники ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан" (ТЛП) блокировали улицы и площади, сообщили пакистанские СМИ в четверг, 1 ноября.

ТЛП призвала к убийству судей Верховного суда и восстанию против армии. "Мы отдадим свои жизни, но никогда не сдадимся", - пообещал лидер партии, радикальный проповедник Хадим Ризви. Опасаясь массовых беспорядков, власти закрыли учебные заведения по всей стране, усилили охрану церквей, в Лахоре отключена мобильная телефонная связь.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в телеобращении к народу вечером 31 октября резко осудил протесты исламистов. Оправдательный приговор Асии Биби соответствует нормам конституции и Корана, указал он, подчеркнув, что страна не может функционировать, когда призывают к убийству судей и восстанию против армии. Хан обещал принять решительные меры против "провокаторов".

51-летняя католичка Асия Биби, мать пятерых детей, ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее официально признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. Обвинения были выдвинуты в июне 2009 года, когда Биби работала в поле вместе с женщинами-мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Асию Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.