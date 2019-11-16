В ответ на обстрел Беэр-Шевы Израиль нанес удар по боевикам ХАМАС

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетный обстрел города Беэр-Шева с территории сектора Газы в ночь на субботу, 16 ноября, нанесли удар по объектам террористической организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians overnight, our forces struck Hamas terror targets in Gaza. Hamas will bear the consequences for attacks against Israeli civilians. Статьи по теме: Израиль и Газа договорились о прекращении огня ЕС назвал "абсолютно недопустимыми" ракетные удары по Израилю We remain prepared for various scenarios. — Israel Defense Forces (@IDF) 16 ноября 2019 г.

Ранее армейская пресс-служба также уведомила, что обе ракеты террористов, выпущенные по городу в районе двух часов ночи, были сбиты системой ПВО "Железный купол". Тем не менее медицинская помощь была оказана 9 местным жителям.

Как отмечает агентство dpa, удары по целям ХАМАС в Газе совершены впервые с начала нынешнего резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее ЦАХАЛ атаковала объекты другой террористической организации - "Исламский джихад".

Боевики координируют действия

По данным ливанской газеты "Аль-Ахбар", незадолго до ракетного обстрела Беэр-Шевы прошла встреча лидеров боевых подразделений ХАМАС и "Исламского джихада" - "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса", во время которой боевики обсуждали возможности лучшей координации действий и механизмы совместных боевых операций. Кроме того, сообщает сайт Newsru.co.il, в тот же день глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонный разговор с генеральным секретарем "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой. Хания дал понять, что ХАМАС всегда готов поддержать любую из группировок "палестинского сопротивления".

Новое обострение ситуации произошло 12 ноября после того, как в секторе Газа израильской ракетой был убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта. В ответ только за один день палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 400 ракет. Ответными ударами ЦАХАЛ были убиты 35 человек, большинство из которых, уточняет dpa, были боевиками. Формально с 6.00 мск 14 ноября между Израилем и радикальными палестинцами действует режим прекращения огня.