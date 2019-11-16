В ответ на обстрел Беэр-Шевы Израиль нанес удар по боевикам ХАМАС

Обе ракеты, выпущенные по Беэр-Шеве, были сбиты системой "Железный купол". ЦАХАЛ впервые с начала нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке атаковал объекты ХАМАС.
Izraelio oro gynybos sistemos raketa
© AFP / Scanpix

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетный обстрел города Беэр-Шева с территории сектора Газы в ночь на субботу, 16 ноября, нанесли удар по объектам террористической организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

Ранее армейская пресс-служба также уведомила, что обе ракеты террористов, выпущенные по городу в районе двух часов ночи, были сбиты системой ПВО "Железный купол". Тем не менее медицинская помощь была оказана 9 местным жителям.

Как отмечает агентство dpa, удары по целям ХАМАС в Газе совершены впервые с начала нынешнего резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее ЦАХАЛ атаковала объекты другой террористической организации - "Исламский джихад".

Боевики координируют действия

По данным ливанской газеты "Аль-Ахбар", незадолго до ракетного обстрела Беэр-Шевы прошла встреча лидеров боевых подразделений ХАМАС и "Исламского джихада" - "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса", во время которой боевики обсуждали возможности лучшей координации действий и механизмы совместных боевых операций. Кроме того, сообщает сайт Newsru.co.il, в тот же день глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонный разговор с генеральным секретарем "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой. Хания дал понять, что ХАМАС всегда готов поддержать любую из группировок "палестинского сопротивления".

Новое обострение ситуации произошло 12 ноября после того, как в секторе Газа израильской ракетой был убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта. В ответ только за один день палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 400 ракет. Ответными ударами ЦАХАЛ были убиты 35 человек, большинство из которых, уточняет dpa, были боевиками. Формально с 6.00 мск 14 ноября между Израилем и радикальными палестинцами действует режим прекращения огня.

Deutsche Welle
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