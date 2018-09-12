"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении", – написал он.

"С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", - заявил Попко.

"Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - добавил он.

В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.

Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.