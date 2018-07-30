К отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери были причастны две группы российских киллеров. Следствие пришло к выводу, что одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" за несколько недель до покушения, а другая - применила его, сообщает в воскресенье, 29 июля, британский еженедельник Sunday Mirror со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, эта операция, в конечном счете, привела к гибели британки Дон Стёрджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи. Флакон был подарен Стёрджесс ее сожителем, который решил, что находящиеся во флаконе духи обладают экзотическим ароматом.

По версии следствия, киллеры замаскировали "Новичок" под духи, чтобы провезти его в Великобританию для убийства Скрипаля. Однако тот "Новичок" был запечатан, что навело следователей на пугающую мысль о том, что это была не та емкость, которая была использована для распыления "Новичка" перед входной дверью дома Скрипаля в марте. Если это, действительно, так, то киллеры, возможно, выбросили яд, использованный для покушения, и он может где-то лежать, представляя угрозу для других потенциальных жертв.

Следователи уверены, что флакон с "Новичком" мог быть доставлен только из России. "Полагать, что он не из России - просто смехотворно. Если этот флакон был запечатан, то это означает, что киллеры использовали другую емкость для распыления "Новичка" перед дверью Скрипаля", - заявил в интервью Sunday Mirror источник в британском правительстве.