Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник начали масштабное расследование, посвященное предвыборной кампании Дональда Трампа, его деловым интересам, переходному периоду и возможному воспрепятствованию правосудию со стороны президента.
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© Sipa / Scanpix

Юридический комитет Палаты представителей направил письма 81 физическому и юридическому лицу, потребовав в течение двух недель предоставить документы, связанные с многочисленными событиями с участием 45-го президента. Помимо подозрений в воспрепятствовании правосудию, комитет также интересуют возможные случаи коррупции и злоупотребления полномочиями за два года президентства Трампа.

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"В течение последних лет президенту Трампу удавалось избежать ответственности за почти ежедневные нападки на наши основные юридические, этические и конституционные нормы и принципы, – заявил глава Юридического комитета Джеррольд Надлер, объявляя о начале расследования. – Проведение расследования в связи с этими угрозами правопорядку – долг Конгресса и одна из ключевых функций Юридического комитета Палаты представителей".

Трамп настойчиво отрицает, что у него были связи с Россией во время предвыборной кампании и после вступления в должность. В понедельник, отвечая на вопрос о расследовании Надлера, президент сказал: "Я всегда со всеми сотрудничаю… Что прекрасно – никакого сговора не было. Это все сфабриковано".

В Белом доме заявляют, что юристы и сотрудники администрации изучат запрос комитета о предоставлении документов и "ответят в надлежащее время".

Помимо Белого дома, комитет запросил документы у Минюста, высокопоставленных сотрудников предвыборного штаба Трампа, его бизнес-империи Trump Organization, а также у старших сыновей президента, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Надлер в воскресенье выразил мнение, что президент препятствовал правосудию в течение пребывания в должности. По его мнению, это подтверждают показания бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который на прошлой неделе выступил в нескольких комитетах Конгресса. "Мы пока не располагаем фактами, но мы инициируем полноценные расследования", – сказал он.

"Мы будем действовать быстро, чтобы получить эту информацию, собрать доказательства и будем следовать за фактами туда, куда они нас приведут, с полной прозрачностью перед американским народом", – обещал Надлер.

"Голос Америки"
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