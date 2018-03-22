Политику грозят обвинения в незаконном финансировании избирательной гонки и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов.
Саркози находился под стражей в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в Нантере. После 25 часов, в течение которых проводились допросы, в ночь на 22 марта Саркози разрешили покинуть здание и отправиться домой.
Обвинения в адрес политика по данной статье выдвигались уже несколько лет назад, прокуратура начала расследование в апреле 2013 года. Один бизнесмен рассказал в интервью порталу Mediapart, что в конце 2006 или начале 2007 года он привез несколько приготовленных ливийскими властями чемоданов с пятью миллионами евро во французское министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Николя Саркози.
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