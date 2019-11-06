"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости". Соответствующее решение суда было принято 18 октября. Однако в чем именно заключается нарушение закона градоначальником, не уточняется.

В суд поступили жалобы о совершении Кличко и его двумя заместителями целого ряда преступлений, которые, в частности, подпадают под ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

1 ноября стало известно, что НАБУ по требованию суда со 2 октября ведет досудебное расследование в отношении Кличко по подозрению в злоупотреблении властью. Дело связано с продолжающейся реконструкцией Шулявского моста в Киеве. В жалобе утверждается, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными (должностными лицами Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева") якобы намеренно завышают суммы бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию моста.

Шулявский мост расположен в центре Киева. Он является частью транспортной магистрали на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана. В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась, задев припаркованный под мостом автомобиль, погибших и раненых не было. Кличко пообещал реконструировать мост и прилегающую к нему транспортную развязку в течение двух лет. По словам мэра, затраты на реконструкцию составят чуть более 1 млрд гривен (40 млн долларов), передает ТАСС.

3 октября Верховная рада Украины приняла закон "О столице", согласно которому мэр Киева больше не является автоматически председателем Киевской городской государственной администрации (КГГА). Также группа депутатов Киевсовета попросила президента Владимира Зеленского уволить Кличко, которого подозревают в коррупции. По словам парламентариев, по вине Кличко Киев страдает от "хаотичной застройки, транспортного коллапса, ужасной экологии и устаревшей системы ЖКХ".