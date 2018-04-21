В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни, который, предположительно, приехал из другого норвежского города. Россиянин подозревается в хранении взрывчатых веществ.
© Reuters/Scanpix

Полиция Осло задержала 30-летнего гражданина России, выходца из Чечни, подозреваемого в хранении взрывчатки, сообщает норвежская газета Dagbladet. Следователь Грет Льен Метлид рассказал изданию, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует заключить под стражу.

Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля после сообщения о том, что был ранен человек. По прибытии на место стражи порядка получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества. На время обысков жильцы дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Помимо чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями.

По словам следователя, задержанный несколько лет проживает на востоке Норвегии, а в столицу приехал в гости. Сотрудники посольства России в Осло проверяют информацию о задержании гражданина РФ, сообщает ТАСС.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Из-за ветра задерживаются рейсы в аэропорту "Рига"; два борта ушли в Каунас и Таллин

Сильный порывистый ветер в субботу, 21 апреля, стал...

В ООН заявили о недостатке средств для оказания гумпомощи Украине (12)

Из необходимых средств на гуманитарную помощь Донбассу...

В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин (3)

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни,...

В Ереване полиция задерживает протестующих (7)

Полиция пытается препятствовать массовым...

Генсек НАТО рассчитывает на диалог с Россией (40)

С Россией тяжело вести диалог, однако это важно,...

TOP новостей

Компания ищет бухгалтера без маленьких детей, мотив удивляет (6)

Литовская компания, которая находится в Клайпеде , ищет...

Рейтинг "крестьян" снижается, консерваторы идут вперед (29)

Популярнейшей политической партией в Литве остается...

Марюс Ивашкявичюс. Блеск и ужас Москвы (85)

В московском Басманном суде, разбирающем дело Кирилла...

По всей Литве проходит акция "Делаем" (26)

21 апреля по всей Литве проходит акция "Делаем"....

Погода: прогнозируют похолодание (1)

В выходные ожидаются перемены: тепло спадет, время от...