У гуманитарных агентств ООН имеется лишь 3 процента от суммы, необходимой для оказания гуманитарной помощи жителям востока Украины в 2018 году. Об этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер, говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 20 апреля, на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
В 2018 году 4,4 млн человек в Украине по-прежнему остаются затронуты вооруженным конфликтом на востоке страны, напомнил Уолкер. Около 3,4 млн украинцев остро нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Однако из запланированных 187 млн долларов, которые в 2018 году должны выделить на гуманитарную помощь, в настоящий момент собрано лишь 3 процента.
В завершение своего доклада координатор гуманитарных программ ООН по Украине призвал государства-члены организации проявить солидарность с пострадавшими и помочь в сборе необходимых средств. "Я продолжаю призывать все стороны конфликта принимать необходимые меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - подчеркнул Нил Уолкер.
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