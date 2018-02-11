За последнюю неделю в Сирии погибли 277 мирных жителей, 230 из них - в результате авиаударов правительственных войск и их союзников. Такие данные в субботу, 10 февраля, представил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
По данным ООН, еще 812 мирных сирийцев получили ранения. "Последняя неделя стала одним из наиболее кровавых периодов за все время конфликта", - указал аль-Хусейн. Большая часть авианалетов приходится на подконтрольные сирийской оппозиции территории Восточной Гуты под Дамаском и Идлиба на северо-западе страны.
Аль-Хусейн призвал рассмотреть сирийский конфликт в Гааге
"Безжалостную природу этих атак отражают сообщения о том, что удары авиации пришлись по меньшей мере на девять медицинских учреждений", - добавил верховный комиссар ООН по правам человека. Зейд Раад аль-Хусейн упомянул также о ракетных обстрелах жилых районов Дамаска с территорий, удерживаемых оппозицией, в результате чего не менее семи гражданских лиц были убиты и 18 ранены.
Он подчеркнул, что бомбардировки мирного населения в Восточной Гуте, Идлибе и Дамаске могут быть отнесены в разряд военных преступлений. "После семи лет паралича в Совбезе ООН ситуация в Сирии взывает к тому, чтобы ее рассмотрел Международный уголовный суд (в Гааге. - Ред.)", - заключил аль-Хусейн.
В 160 км от олимпийского Пхенчхана произошло землетрясение (5)
Утром 11 февраля в южнокорейском городе Пхохан...
В ЦРУ опровергли, что заплатили ушлому россиянину 100 тысяч долларов за обман (12)
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ)...
Саакашвили заявил, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу (4)
Иммиграционная служба Украины приняла решение о...
В Белом доме заявили о решительной поддержке "права Израиля на самооборону" от провокаций Ирана (42)
США признают и поддерживают право Израиля на защиту от...
В Большом каньоне разбился туристический вертолет, есть жертвы (2)
В американском штате Аризона потерпел крушение...
TOP новостей
Жители Литвы больше других граждан ЕС обеспокоены ценами (29)
Жители Литвы больше жителей других стран Евросоюза...
Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье: все 71 человек на борту погибли (191)
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел...
Жители уезжают из Литвы по двум причинам: цены и зарплаты (291)
Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать...
Лофты в Клайпеде раскупили еще до того, как закончились строительные работы (15)
В бывшем производственном здании компания Klaipėdos loftai...
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (82)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...