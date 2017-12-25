Как сообщает ТАСС, в документе, соавторами которого стали более ста государств, в том числе Россия, подчеркивается, что стремление узнать всю правду об условиях и обстоятельствах гибели Хаммаршельда и сопровождавшей его группы является "общим долгом" членов ООН.

Ответственным за ход повторного расследования в резолюции предлагается назначить Мохаммеда Чанде Усмана. Ранее в этом году он представил доклад, согласно которому катастрофа самолета Хаммаршельда, по всей вероятности, не была несчастным случаем. Усман, в частности, привел данные, впервые полученные от США, о том, что в ночь авиакатастрофы в Ндоле (тогда — территория Северной Родезии, а ныне — Замбия) и вблизи нее присутствовали американские военные силы и средства, в том числе до трех самолетов Dakota.

Усман не раз выражал уверенность, что в распоряжении государств еще остается засекреченная информация, которая могла бы пролить свет на обстоятельства гибели второго генсекретаря организации.

В связи с этим в принятой 24 декабря резолюции говорится, что именно Усман должен заняться "дальнейшим изучением потенциально новой информации", "определением масштабов любого дальнейшего следствия", а также "формулированием выводов по результатам уже проведенных расследований". В резолюции также содержится призыв ко всем странам рассекретить материалы, имеющие отношение к гибели Дага Хаммаршельда, или передать их в ООН.

Iведский дипломат Даг Хаммаршельд, возглавлявший Объединенные Нации с 1953 года, погиб в авиакатастрофе 18 сентября 1961 года во время визита в Северную Родезию. Он следовал на переговоры с Моизом Чомбе, который возглавлял сепаратистское движение, добивавшееся отделения провинции Катанга от Республики Конго (ныне — ДРК). Самолет рухнул в 15 км от аэропорта.

Выдвигались различные версии происшедшего — от технических неисправностей на борту до диверсии и возможного обстрела самолета, но расследование инцидента ни к чему не привело.

О возможном прогрессе в расследовании трагедии активно заговорили в 2013 году, когда бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден вскрыл программу глобальной слежки со стороны американских спецслужб. Члены комиссии по расследованию обстоятельств гибели генсека утверждали, что "существует высокая вероятность того", что записи переговоров пилотов самолета экс-генсека с авиадиспетчерами были тайно записаны АНБ и, возможно, ЦРУ.

В Комиссии утверждали, что обратились к властям США с просьбой рассекретить имеющиеся у тех сведения на этот счет по американскому закону о свободе информации, но получили отказ.